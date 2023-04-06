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Си Цзиньпин призвал к скорейшему возобновлению мирных переговоров по Украине

Максим Крюков
14:30 06.04.2023
Председатель КНР отметил, что необходимо учитывать законные интересы безопасности всех сторон конфликта в соответствии с целями и принципами Устава ООН.
Си Цзиньпин призвал к скорейшему возобновлению мирных переговоров по Украине
© Фото: ТРК «Звезда»
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Мировому сообществу необходимо возобновить мирные переговоры для урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление сделал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин по итогам переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном.

«Китай готов сотрудничать с Францией, призывая международное сообщество возобновить мирные переговоры как можно скорее», - передает слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.

Генеральный секретарь ЦК Компартии Китая добавил, что в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций необходимо учитывать законные интересы безопасности всех сторон коллизии, а также искать политическое решение украинского кризиса.

Си Цзиньпин также обратил внимание на то, что странам нужно будет «справиться с побочными эффектами украинского кризиса в продовольственной, энергетической, финансовой, транспортной и других областях».

Сегодня официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс обязаны взять на себя ответственность за ситуацию на Украине. По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, у военно-политического блока нет права критиковать Пекин или давить на него. Дипломат обратила внимание на то, что китайская сторона всегда придерживалась объективной и справедливой точки зрения относительно кризиса на Украине.

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