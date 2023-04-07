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Экипажи Т-72БЗМ нанесли точечные удары по бронетехнике и живой силе боевиков

Ян Брацкий
06:18 07.04.2023
Точные координаты окопавшихся в полуразрушенных зданиях националистов экипажам передают операторы беспилотников.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи танков Т-72Б3М Южного военного округа метким огнем из орудий уничтожили огневые точки и укрепленные позиции националистов в зоне спецоперации. Видео боевой работы танкистов опубликовало Минобороны РФ.

Цели для танкистов ищут с помощью беспилотников. После этого координаты врага передаются экипажам, которые наносят точечные удары по радикалам, закрепившимся в полуразрушенных зданиях на окраинах населенных пунктов.

Ранее танкисты отдельного батальона «Август» нанесли огневое поражение украинским националистам в районе Белогоровки, где враг сосредоточил около трех батальонов. Чаще всего наши экипажи работают с закрытых позиций, находясь вне зоны видимости неприятеля. Бьют по укреплениям и выявленным местам дислокации техники и живой силы противника.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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