Экипажи Т-72БЗМ нанесли точечные удары по бронетехнике и живой силе боевиков

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Экипажи танков Т-72Б3М Южного военного округа метким огнем из орудий уничтожили огневые точки и укрепленные позиции националистов в зоне спецоперации. Видео боевой работы танкистов опубликовало Минобороны РФ.

Цели для танкистов ищут с помощью беспилотников. После этого координаты врага передаются экипажам, которые наносят точечные удары по радикалам, закрепившимся в полуразрушенных зданиях на окраинах населенных пунктов.

Ранее танкисты отдельного батальона «Август» нанесли огневое поражение украинским националистам в районе Белогоровки, где враг сосредоточил около трех батальонов. Чаще всего наши экипажи работают с закрытых позиций, находясь вне зоны видимости неприятеля. Бьют по укреплениям и выявленным местам дислокации техники и живой силы противника.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.