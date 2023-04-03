Танкисты батальона «Август» в районе Белогоровки ударили по врагу с закрытых позиций

Чаще всего экипажи работают с закрытых позиций, то есть находясь вне зоны видимости врага.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В районе Белогоровки танкисты отдельного танкового батальона «Август» каждый день наносят огневое поражение украинским националистам. После нескольких выстрелов по заранее определенной цели танк возвращается на свои позиции.

Сейчас, судя по наблюдениям с воздуха, можно предположить, что в районе Белогоровки противник сосредоточил около трех батальонов. Силы существенные, к тому же националисты занимают высоты западнее поселка. Работу танкистам серьезно облегчает наша артиллерия.

Чаще всего экипажи работают с закрытых позиций, то есть находясь вне зоны видимости врага, но и сами цель не видят. Бьют по укреплениям и выявленным местам дислокации техники и живой силы противника. Работают в плотном контакте с оператором БПЛА, который и корректирует огонь. Он же, как говорится, ведет танк до огневой позиции.

Боевики не оставляют попыток пробить брешь в нашей обороне. Действуют чаще всего малыми группами, на легкобронированной технике или автомобилях. Танкисты справляются с такими целями без проблем.

Готовы в батальоне и к встрече с поставляемыми на Украину танками западного производства. Все уязвимые места «Леопардов» и «Абрамсов» уже изучены и даже закреплены на практике. Экипажи регулярно ротируются и повышают уровень мастерства на полигоне.

Батальон «Август» - подразделение легендарное, его экипажи принимали участие в боях за десятки разных населенных пунктов в ЛНР, и в каждом из них танкисты 2-го армейского корпуса одерживали победы над превосходящими числом бронетанковыми подразделениями националистов. Не зря их называют снайперами бронетанковых войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.