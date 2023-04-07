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Российские «Грады» нанесли удар по украинским боевикам в зоне СВО

Сергей Лебедев
06:43 07.04.2023
Артиллеристы постоянно меняют позиции, чтобы не попасть под ответный огонь.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчеты российских реактивных систем залпового огня «Град» Центрального военного округа ежедневно наносят удары по украинским националистам. Кадры боевой работы показало Министерство обороны Российской Федерации.

После получения координат цели РСЗО прибывают в район боевого применения и производят наведение установки. На это уходят считанные минуты, после чего производится залп неуправляемыми снарядами калибра 122 мм.

Артиллеристы следуют принципу «одна цель - одна позиция». Это позволяет не попадать под ответный огонь боевиков. Противник вскрывает координаты по траектории полета снарядов.

Контроль за поражением целей выполняют расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Ранее «Звезда» рассказывала, как российские десантники из «Ноны» уничтожили боевиков на правом берегу Днепра. Артиллеристов прикрывают расчеты с противодроновыми ружьями и переносными зенитными ракетными комплексами.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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