Медики создают новые тактики лечения пострадавших от ударов РСЗО HIMARS

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Himars Sgt. James Hobbs, Keystone Press Agency, GlobalLoookPress

Военные медики разрабатывают новые тактики оказания помощи военным, которые получили ранения в ходе специальной военной операции. Применение киевским режимом систем HIMARS и других видов РСЗО привело к появлению новых сложных видов травм. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал начальник Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, академик РАН Евгений Крюков.

«Это совершенно другие боеприпасы с существенно более высоким поражающим действием и более существенным объемом травм при ранении. Те же системы HIMARS совершенно другие. И в этом состоит задача специалистов Военно-медицинской академии в оценке характера новых ранений и выработки современной, оправданной тактики оказания помощи уже на этапах медицинской эвакуации», - объяснил Крюков.

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