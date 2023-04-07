Самолеты из Иркутска, Петербурга и Новосибирска не могут сесть во Владивостоке из-за тумана

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Летевшим этим утром во Владивосток авиапутешественникам пришлось изменить свои планы. Самолеты из Иркутска, Санкт-Петербурга и Новосибирска были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за густого тумана.

«Из-за густого тумана во Владивостоке рейсы пока не могут приземлиться в аэропорту. В настоящее время самолеты из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Иркутска ушли на запасной аэродром в Хабаровске», - сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Густая молочная мгла окутала Владивосток плотной пеленой. В некоторых районах города видимость составляет не более 100 метров.

Схожая ситуация произошла не так давно в аэропорту Сочи. Курортная столица России оказалась в плену такого густого тумана, что авиакомпании смогли выполнить только два из 57 запланированных рейса. Десятки вылетов пришлось вовсе отменить, некоторые самолеты ушли на запасные аэродромы.