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В аэропорту Сочи случилось столпотворение из-за отмены рейсов

Елизавета Потейчук
12:54 19.03.2023
Отмечено, что в ночь на 19 марта было выполнено два из 57 запланированных рейсов.
В аэропорту Сочи случилось столпотворение из-за отмены рейсов
© Фото: Михаил Мордасов, РИА Новости
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В Сочи отменяют или переносят авиарейсы по причине сильного тумана и облачности. Так, в ночь на 19 марта авиакомпании выполнили лишь два полета из запланированных 57. Об этом проинформировала компания «Аэродинамика», которая управляет аэропортами Сочи, Анапы и Краснодара.

«За ночь из 57 рейсов выполнено два. На запасных аэродромах находятся 16 воздушных судов. Отменено 39 рейсов, в том числе четыре из числа ранее прибывших на запасной», - приводит телеканал «360» сообщение компании.

Отмечается, что с пассажирами задержанных и отмененных рейсов работают представители авиакомпаний. В социальных сетях активно публикуются фото столповорения в аэропорту Сочи и переполненного зала ожидания.

Ранее, в январе в пермском аэропорту самолет выкатился с ВПП в сугроб.

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