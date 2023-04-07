В конгрессе США предложили американским компаниям покинуть Россию

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В США конгрессмен-демократ Уильям Китинг в соавторстве с коллегами Майком Куигли, Марси Каптур и Брайаном Фицпатриком разработали проект резолюции с призывом к американским компаниям, которые работают в России, пересмотреть свое дальнейшее присутствия в стране, сообщает RT.

В представленном документе говорится, что деятельность компаний в России якобы приносит «финансовую выгоду», позволяющую вести спецоперацию. Также конгрессмены призвали бизнесменов поддерживать инициативы по «продвижению демократии» в РФ.

Напомним, после начала спецоперации из России ушли некоторые иностранные компании. В итоге зарубежные розничные потребительские бренды потеряли в общей сложности до $2 миллиардов.

При этом свертывание деятельности в РФ на глобальный бизнес сетей сильно не повлияло. Продажи в нашей стране составляли не более 5% от общей выручки.