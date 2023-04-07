Мишустин допустил упрощение процедуры получения гражданства

Также кабмин рассмотрит возможность упрощения получения вида на жительство и гражданства для инвесторов и бизнесменов.

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Правительство рассмотрит предложения депутатов Госдумы по упрощению процедуры получения российского гражданства. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Перед этим глава кабмина провел встречу с депутатами, которые предложили уравнять в правах получения гражданства этнических русских и украинцев, а также напомнили о законопроекте об упрощении процедуры получения гражданства для ученых.

Ранее президент Владимир Путин утвердил порядок подачи жителям новых регионов заявлений на получение российского паспорта. В указе главы государства определен специальный порядок заявлений, в том числе о признании не достигшего 14-летнего возраста ребенка гражданином России.