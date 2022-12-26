Путин утвердил порядок подачи жителями новых регионов заявлений на получение паспорта

Также определен порядок подачи и учета заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины.

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Президент Владимир Путин утвердил порядок подачи жителями новых регионов РФ заявлений на получение российского паспорта. Это следует из указа, который в понедельник подписал глава государства.

В частности, в документе определен порядок заявлений на выдачу паспорта, а также о признании ребенка, не достигшего 14 лет, гражданином России. Кроме того, утвержден порядок подачи и учета заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины.

Напомним, сегодня стало известно, что российский президент Владимир Путин создал новую должность своего первого заместителя в Военно-промышленной комиссии.

Этот пост займет замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, следует из указа российского лидера.