Польша и Прибалтика добиваются внесения Росатома в новый пакет санкций ЕС

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Польша и прибалтийские страны добиваются внесения Росатома в одиннадцатый пакет санкций Европейского союза против России. Предлагается ввести ограничения против членов правления госкорпорации, запретить сотрудничество с холдингом, импорт обогащенного урана из РФ и инвестиции в атомную энергетику. Об этом пишет RMF FM.

Инициаторы идеи предложили исключения, которые должны убедить «несговорчивых» членов ЕС. Так, в Венгрии для завершения строительства АЭС Пакш по российской технологии предлагается предоставить девять лет. Также предусмотрен и постепенный выход из сотрудничества с Росатомом в течение двух лет.

Напомним, год назад в Финляндии энергетическая компания Fennovoima расторгла контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» с подрядчиком RAOS Project (входит в структуру «Росатома»).

Контракт на сооружение атомной электростанции на полуострове Пюхяйоки в Балтийском море был заключен в 2013 году. Планировалось сооружение одноблочной АЭС на основе реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт.