Артиллеристы показали, как бьют из «Малки» по украинским националистам

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В зоне спецоперации ежедневно работают российские самоходные артиллерийские установки «Малка». Цели выявляются при помощи беспилотников, которые также фиксируют результат огневого поражения. Укрыться от нашей разведки украинским националистам не удается.

«Сгоряча ничего не предпринимается. Увидели, через какой-то промежуток времени снова посмотрели, подтвердили свои доводы и потом отработали», - говорят опытные бойцы.

Артиллерийские установки постоянно меняют свои позиции. Зона ответственности «Малки» большая. Орудие дальнобойное и эффективно на десятки километров вокруг.

«Это чудесная, самая мощная в мире самоходная установка. Точность прекрасная», - говорит командир одного из орудий.

Артиллеристы уверяют, что с легкостью попадают в открытый люк танка или бронированной машины. Снаряды «Малки» уверенно сметают любые мощные укрепления и любую броню. Именно поэтому боевики самую ценную технику прячут подальше от установки.

Ранее «Звезда» рассказывала, как реактивные системы залпового огня «Град» подавляют вражеские цели. 122-мм снаряды поражают командные пункты и фортификационные сооружения, районы сосредоточения сил, а также артиллерийские батареи.

Расчеты РСЗО работают во взаимодействии с разведчиками. Для поиска целей используют беспилотные летательные аппараты. После каждой стрельбы машины меняют позицию, перезаряжаются и наносят новый удар.