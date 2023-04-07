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Канадского советника-посланника Эбеля вызвали в МИД РФ

Анна Касаткина
22:20 07.04.2023
Постпред Канады в ООН Рэй, по сути, поддержал теракт в Петербурге, заявили в российском дипломатическом ведомстве.
Канадского советника-посланника Эбеля вызвали в МИД РФ
© Фото: Sergey Petrov news.ru, globallookpress
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Канадского советника-посланника Брайана Эбеля вызвали в МИД России в связи с высказываниями постпреда страны в ООН Роберта Рэя относительно гибели военкора Владлена Татарского при теракте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу.

«Вызванному в МИД канадскому советнику-посланнику Брайану Эбелю 7 апреля был заявлен решительный протест в связи с высказываниями постоянного представителя Канады при ООН Роберта Рэя», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Рэй, по сути, поддержал совершенный против Татарского теракт. Кроме того, его позиция «стала еще одним проявлением нагнетаемой в Канаде русофобии». В этом контексте совершенные против России и ее граждан преступления, оправдываются или замалчиваются, отметили в МИД.

Рэй во вторник отреагировал на заявление постпреда РФ в ООН Василия Небензи, который указал на игнорирование совершенного теракта и гибели Татарского со стороны международного сообщества и журналистских организаций. Канадский постпред ответил на это, что Татарский «не был журналистом».

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