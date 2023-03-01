Военнослужащих ЮВО наградили у линии боевого соприкосновения за мужество и героизм

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны публикует кадры награждения военнослужащих Южного военного округа, проявивших высокие профессиональные и личные качества в зоне специальной военной операции.

В описании к видеозаписи сказано, что медали и ордена бойцам вручили у Стелы воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Наши военнослужащие получили ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами, а также медали Суворова, Жукова, «За отвагу» и «За спасение погибавших».

Ранее Минобороны опубликовало кадры боевого применения дрона-камикадзе «Бумеранг» в зоне спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов