В ГД внесли поправки о пожизненном заключении за международный терроризм

Максимальные сроки также предложено ужесточить по статьям о теракте, диверсии и организации террористического сообщества.

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В Госдуму России внесены поправки о пожизненном наказании за участие в международном терроризме внесены в Государственную думу России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Внесли поправки об ужесточении ответственности за терроризм», - написал Пискарев.

Так, по статье 361 УК РФ («Акт международного терроризма») минимальное наказание может вырасти с 10 до 12 лет, максимальное - вплоть до пожизненного заключения.

Кроме того, отметил Пискарев, предлагается увеличить максимальный срок наказания за террористический акт (с 15 до 20 лет), организацию террористического сообщества и участие в нем (с 10 до 15 лет), диверсию (с 15 до 20 лет). Пожизненное заключение также предлагается сделать максимальным наказанием за государственную измену.

Так как поправки в Уголовный кодекс подготовлены к уже принятому в первом чтении законопроекту, рассмотреть их можно будет оперативно, добавил Пискарев.