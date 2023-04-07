Госдума рассмотрит поправки о пожизненном заключении за госизмену

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Поправки о пожизненном наказании за государственную измену внесены в Государственную думу России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он уточнил, что поправки в Уголовный кодекс РФ подготовлены к уже принятому в первом чтении законопроекту, а значит их можно будет рассмотреть оперативно.

«Предлагаем установить пожизненное лишение свободы за государственную измену», - написал Пискарев.

Помимо этого, согласно поправкам, максимальное наказание в виде пожизненного заключения предусмотрено по статье 361 УК РФ о международном терроризме. Срок за совершение теракта, то есть устрашающих действий, которые несут угрозу жизни людей и направлены на дестабилизацию обстановки в стране, предлагается увеличить до 20 лет, добавил Пискарев.