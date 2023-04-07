Путин поручил разработать информационные материалы о преступлениях киевского режима

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Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры и Минцифры подготовить информационные материалы о преступлениях нацистов и украинского режима, пришедшего к власти в ходе госпереворота в 2014 году. Об этом сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Как говорится в документе, ведомства должны обеспечить подготовку и распространение материалов для формирования у россиян, прежде всего молодежи, гражданской позиции в отношении преступлений нацистов и их пособников в годы ВОВ, а также украинского режима, который пришел к власти после антиконституционного вооруженного переворота в 2014 году.

Доложить об исполнении поручения необходимо до 30 июня 2023 года. Ответственными за выполнение назначены главы Минкульта и Минцифры.

Ранее Путин в ходе встречи с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным рассказал, что украинские националисты ударили по своим же бойцам, которые решили сдаться в плен в зоне спецоперации. Учитывая цинизм и жестокость боевиков, их необходимо отодвинуть как можно дальше от российских территорий, чтобы они не могли наносить ущерб, подчеркнул президент.