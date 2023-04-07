Фетисов рассказал, что смог послужить родине благодаря Путину

Президент пригласил прославленного хоккеиста вернуться в Россию, когда тот строил карьеру в НХЛ.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что его судьбу решил президент РФ Владимир Путин, когда пригласил его внести свой вклад в развитие спорта на федеральном посту. Об этом он рассказал на пресс-конференции в пятницу.

Фетисов с 2004 по 2008 годы возглавлял Федеральное агентство по физической культуре и спорту. До этого, в 1998-2002 годах, он был помощником главного тренера клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз».

По словам Фетисова, он не хотел быть тренером, однако руководство хоккейного клуба заверило его, что он будет «супертренером» и дало контракт. За это, отметил хоккеист, он был очень им благодарен.

«Мою судьбу решил Владимир Путин, когда сказал, что нужно ехать домой. Я ответил, что могу стать главным тренером в НХЛ. На это я получил ответ, что мне предлагают более крупную команду», - рассказал Фетисов.

Он отметил, что жалеет, что не смог стать тренером, однако предложение президента позволило послужить своей родине.

«Бесконечно благодарен президенту за это», - подчеркнул Фетисов.

Чемпион добавил, что удалось отстроить систему в спорте, работающую и сейчас, и благодаря которой РФ удалось участвовать в Олимпиадах и других крупных соревнованиях.

Ранее Фетисов заявил, что без благополучия России нельзя обойтись, если речь заходит об экологии. Он, в частности, напомнил, что в РФ находится треть мировых запасов чистой воды.