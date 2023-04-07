Военные медики из госпиталя имени Вишневского спасли сержанта с пулей в сердце

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Следующий наш сюжет об уникальном лечебном заведении. Аналогов ему нет. То, что делают врачи Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского, действительно заслуживает отдельного внимания. Ежедневно они спасают жизни десяткам бойцов. Ведь именно туда доставляют тяжелораненых с передовой.

Военные медики проводят сложнейшие операции. Например, одному из военнослужащих они извлекли пулю из сердца и вернули его в строй. С кардиохирургами, настоящими героями и профессионалами с большой буквы, пообщался наш корреспондент Алексей Кошкин.

«Как видно по камерам телемедицины, операция уже началась, ее сложность заключается в том, что пуля - вот она! - застряла в сердце. Военнослужащему попали в левый бок именно тогда, когда он поднял руку, между бронежилета», - прокомментировал корреспондент.

Операция проходит в уникальной многофункциональной операционной, которая создана только в Центральном военном госпитале имени Вишневского. В ней могут проводить сразу несколько вмешательств разной сложности, и главное, врачи разного профиля.

В этот раз здесь работают кардиологи. Пулю извлекает лично профессор Александр Лищук - начальник центра кардиохирургии. Оперируют сержанта, который выполнял боевые задачи в зоне спецоперации. Извлеченную пулю отдадут на экспертизу.

И вот жизнь сержанта спасена. И сейчас для врачей самое главное - последующее здоровье и реабилитация спасенного военнослужащего.

Уже после операции кардиохирург рассказал съемочной группе о других похожих операциях, которых он и его коллеги провели уже больше сотни. Пули, осколки из сердца наши военные врачи умеют доставать филигранно, к тому же здесь в госпитале в помощь вся необходимая современная медицинская аппаратура.

Центр кардиохирургии военного госпиталя Вишневского проводит до 5 000 операций ежегодно. И среди них полторы тысячи - это операции на открытом сердце. Врачи постоянно спасают жизни наших военнослужащих, как и в этот раз. А еще успевают консультировать военных врачей на передовой.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.