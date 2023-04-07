Эксперт Минкин: под доставку дронами придется создавать целую инфраструктуру

Беспилотники в целом, как правило, надежнее человека, но нужно продумать безопасность их движения и то, как пользователи будут забирать у дронов товар на «последней миле».

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В Минпромторге рассчитывают до конца года убрать препятствия для использования гражданских дронов. Для этого нужно сформулировать требования к использованию беспилотников и ограничения для них. В министерстве считают, что доставка товаров и еды с помощью БПЛА может заработать в России в 2025-2030 годах.

Если говорить о технических моментах - навигации, маневрировании, - то это действительно можно сделать, рассказал «Звезде» независимый эксперт по беспилотным транспортным средствам Юрий Минкин. Есть две связанные с беспилотной доставкой проблемы. Первая - это безопасность, которую нужно продумать, и вторая - экономическая целесообразность.

«Сейчас беспилотники - это дорогая игрушка. Будут, безусловно, какие-то потери - что-то украли, что-то само сломалось. Поэтому прямо сейчас это вопрос», - сказал специалист.

Беспилотная доставка выглядит красиво, ее можно продвигать и продавать как рекламную активность, считает Минкин. Но экономически сейчас это очень дорого. Вложений требуют сами устройства, а также разработка.

«Ну, к 2030 году, наверное, технологии подешевеют. Но раньше этот момент экономической эффективности, он останется», - сказал эксперт.

Беспилотник - довольно надежное устройство, говорит Юрий Минкин. Если продумать систему безопасности, контролировать уровни заряда, резервировать двигатели, дублировать систему управления. Можно ввести правило, например, летать только над дорогой и минимально пересекать пешеходные потоки - чтобы если аппарат упадет, то в крайнем случае на автомобиль, а не на пешехода.

«Беспилотники надежнее курьеров-людей: они никуда не зайдут, ничего не потеряют и не украдут. Я думаю, мы довольно скоро придем к тому, что беспилотники в целом, как правило, надежнее человека», - говорит Минкин.

Однако есть пока и нерешенные моменты - например, что делать с «последней милей». То есть если есть доставка до квартиры, то для нее должна быть организована какая-то инфраструктура.

«Вот прилетел беспилотник - куда? Он же не будет ждать. Груз оплачен», - говорит эксперт.

Возможно, у домов придется организовывать какие-то точки, где беспилотник сможет оставлять груз.

«Ну, если в доме есть консьерж или охранник - наверное, можно будет на него переложить такие функции», - считает Минкин.

Возможно, будет организована доставка до пункта выдачи, которых уже сейчас у разных компаний довольно много. Это будет дешевле, доставлять товары можно бесперебойно, круглосуточно, не перегружая людей. А дальше либо человек будет из пункта разносить по квартирам, либо клиенты сами будут приходить в эти пункты доставки, заключил эксперт.