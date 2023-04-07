Армия Военные делегации стран СНГ обсудили военно-патриотическое воспитание В заседании приняли участие делегации министерств обороны Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, представители Исполнительного комитета СНГ и Секретариата Совета министров обороны государств - участников СНГ. © Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Военные делегации стран СНГ обсудили в Минске военно-патриотическое воспитание, а также подготовку к мероприятиям, посвященным воспитательной и военно-патриотической работе. Председатель Комитета руководителей органов по работе с личным составом, замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин отметил важность взаимодействия оборонных ведомств в таких областях, как воспитательная работа и военно-мемориальная деятельность. «За прошедшие с момента формирования годы комитет утвердился в качестве авторитетного органа министерств обороны стран СНГ. Наши традиционные встречи позволяют по многим направлениям наращивать военное сотрудничество и укреплять дружеские связи между армиями наших государств», - сказал Горемыкин. По итогам встречи утвержден план деятельности Комитета руководителей органов по работе с личным составом стран СНГ до 2025 года. Ранее мы писали, что фрагменты Ил-2, сбитого в конце января 1945 года, обнаружены под Калининградом. Благодаря найденной на месте падения штурмовика награде удалось установить имена членов экипажа. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика