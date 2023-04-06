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Поисковики обнаружили под Калининградом фрагменты штурмовика Ил-2, сбитого в 1945 году

Тимур Шерзад
17:39 06.04.2023
Имена членов экипажа удалось установить по найденной награде. Погибших в январе 1945-го звали Петр Неумоин и Сумбат Качканьян.
© Видео: Общественная организация поисковиков «Совесть» © Фото: Общественная организация поисковиков «Совесть»
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Фрагменты Ил-2, сбитого в конце января 1945 года, обнаружены под Калининградом. Их обнаружили поисковики общественной организации «Совесть».

Благодаря найденной на месте падения штурмовика награде удалось установить имена членов экипажа.

«Судя по пробоинам на элементах брони и обшивки, состоянию обломков и останков, самолет был подбит малой зенитной артиллерией противника, загорелся в воздухе и рухнул на вражеские позиции, части самолета разлетелись в радиусе до 100 метров», - говорится в сообщении.

Вместе с останками пилота был найден орден Красной Звезды. По его заводскому номеру установлен экипаж самолета, в который входили летчик лейтенант Петр Неумоин и воздушный стрелок-радист старший сержант Сумбат Качканьян.

Согласно архивным данным, 29 января 1945 года группа из 16 самолетов Ил-2 вылетела поддерживать наступление наземных войск, которые завершали окружение Кенигсберга. Самолет Неумоина тогда не вернулся с задания.

Ранее сообщалось о публикации кадров с места гибели Юрия Гагарина.

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