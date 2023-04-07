Лавров: слова о США «ждать осталось недолго» значат, что скоро восторжествует правда

«Недолго» при этом может быть применено к разным временным отрезкам, отметил глава МИД РФ.

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Глава МИД России Сергей Лавров объяснил свою фразу «ждать осталось недолго» об отношениях с США. По его словам, он имел в виду то, что правда все равно восторжествует.

«Я имел в виду, что все равно правда восторжествует», - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Глава МИД уточнил, что «недолго» может быть применимо к разным временным отрезкам, особенно в историческом плане.

Лавров находится с рабочей поездкой в Турции. Он встретился с Чавушоглу, а затем с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.