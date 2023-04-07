В Турции началась встреча Лаврова и Эрдогана

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: МИД России

В Анкаре началась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Перед переговорами они пожали друг другу руки и сделали совместные фотографии.

Эрдоган перед началом встречи по-английски поинтересовался, как дела у Лаврова. На что глава МИД РФ ответил: «Все хорошо с биологической точки зрения».

Лавров находится с рабочим визитом в Турции. Ранее он провел переговоры с главой МИД республики Мевлютом Чавушоглу, на которых, в частности, обсуждались украинский кризис, создание газового хаба в Турции и нормализация отношений Анкары и Дамаска.