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Минобороны России назвало новые имена фигурантов военно-биологических программ США

16:39 07.04.2023
Среди перечисленных начальником войск РХБЗ фигурантов имеются как американцы, так и граждане Украины.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российское оборонное ведомство назвало новые имена фигурантов военно-биологических программ Пентагона. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. 

В их числе Элиот Джейкобс Перлман - это руководитель НПО «Международный институт проблем ВИЧ и туберкулеза» в Киеве. Этот человек принимал участие в создании лабораторной базы, которая использовалась для военно-биологических исследований на Украине. 

А профессор Института новых патогенов при Университете Флориды Грег Гласс занимался изучением возбудителя туляремии на Украине. Его привлекали к реализации проекта UP-8 - как заметил Кириллов, его суть заключалась в распространении вирусов Конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов на Украине.

Упомянул Игорь Кириллов и профессора молекулярной микробиологии и иммунологии в Школе общественного здравоохранения при Университете Джонса Хопкинса Эндрю Стэнли Пекоса. Его привлекали одним из ведущих консультантов в проект UP-2, посвященный туляремии и сибирской язве. Исследования также проводились на территории Украины. 

Назвал начальник войск РХБЗ и украинских граждан, привлеченных к проектам. Наталия Родина успела поработать заместителем гендиректора Киевского областного лабораторного центра Минздрава Украины и в американской компании «Блэк энд Витч». А с 2020 года она советник командующего медицинскими силами ВСУ по вопросам лабораторной диагностики. 

Другая жительница Украины, которую упомянул Кириллов, - это Елена Нестерова. Это директор Украинского института исследований проблем общественного здравоохранения. Она координировала деятельность компании «Лабиринт глобал Хелс» и осуществляла взаимодействие между госорганами Украины и компанией «Метабиота».

Также начальник войск РХБЗ рассказал о риске подготовки провокаций с биооружием в Варшаве.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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