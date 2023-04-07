Минобороны России назвало новые имена фигурантов военно-биологических программ США

Среди перечисленных начальником войск РХБЗ фигурантов имеются как американцы, так и граждане Украины.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российское оборонное ведомство назвало новые имена фигурантов военно-биологических программ Пентагона. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

В их числе Элиот Джейкобс Перлман - это руководитель НПО «Международный институт проблем ВИЧ и туберкулеза» в Киеве. Этот человек принимал участие в создании лабораторной базы, которая использовалась для военно-биологических исследований на Украине.

А профессор Института новых патогенов при Университете Флориды Грег Гласс занимался изучением возбудителя туляремии на Украине. Его привлекали к реализации проекта UP-8 - как заметил Кириллов, его суть заключалась в распространении вирусов Конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов на Украине.

Упомянул Игорь Кириллов и профессора молекулярной микробиологии и иммунологии в Школе общественного здравоохранения при Университете Джонса Хопкинса Эндрю Стэнли Пекоса. Его привлекали одним из ведущих консультантов в проект UP-2, посвященный туляремии и сибирской язве. Исследования также проводились на территории Украины.

Назвал начальник войск РХБЗ и украинских граждан, привлеченных к проектам. Наталия Родина успела поработать заместителем гендиректора Киевского областного лабораторного центра Минздрава Украины и в американской компании «Блэк энд Витч». А с 2020 года она советник командующего медицинскими силами ВСУ по вопросам лабораторной диагностики.

Другая жительница Украины, которую упомянул Кириллов, - это Елена Нестерова. Это директор Украинского института исследований проблем общественного здравоохранения. Она координировала деятельность компании «Лабиринт глобал Хелс» и осуществляла взаимодействие между госорганами Украины и компанией «Метабиота».

Также начальник войск РХБЗ рассказал о риске подготовки провокаций с биооружием в Варшаве.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.