В МО РФ сообщили о риске подготовки провокаций с биооружием в Варшаве
В Варшаве могут готовить провокации с биологическим оружием. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
«Обратите ваше внимание на распространяемую через сайт Украинского научно-технологического центра анкету для обучаемых на специальных курсах. При этом обязательным условием участия в них является наличие опыта в исследованиях двойного назначения», - сказал Кириллов на брифинге.
Он добавил, что с 24 по 26 апреля с отобранными кандидатами проведут онлайн-обучение. Также будет организована очная встреча в Варшаве. В ее ходе участникам, по словам Игоря Кириллова, предложат продолжить работу над закрытыми проектами как на Украине, так и за ее пределами.
Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что российское оборонное ведомство не исключает, что под видом таких курсов могут готовиться провокации с биооружием.
Также Кириллов рассказал, что Соединенные Штаты ищут ряд фигурантов биологических проектов Пентагона, которые покинули Украину. Это делается с целью недопущения утечек информации.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.