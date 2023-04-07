В МО РФ сообщили о риске подготовки провокаций с биооружием в Варшаве

В Минобороны России заявили, что провокации могут готовиться под видом безобидных курсов, от участников которых требуется опыт исследований двойного назначения. Позже они должны будут продолжить работу на территории Украины.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Варшаве могут готовить провокации с биологическим оружием. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

«Обратите ваше внимание на распространяемую через сайт Украинского научно-технологического центра анкету для обучаемых на специальных курсах. При этом обязательным условием участия в них является наличие опыта в исследованиях двойного назначения», - сказал Кириллов на брифинге.

Он добавил, что с 24 по 26 апреля с отобранными кандидатами проведут онлайн-обучение. Также будет организована очная встреча в Варшаве. В ее ходе участникам, по словам Игоря Кириллова, предложат продолжить работу над закрытыми проектами как на Украине, так и за ее пределами.

Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что российское оборонное ведомство не исключает, что под видом таких курсов могут готовиться провокации с биооружием.

Также Кириллов рассказал, что Соединенные Штаты ищут ряд фигурантов биологических проектов Пентагона, которые покинули Украину. Это делается с целью недопущения утечек информации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.