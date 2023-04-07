В стране и мире Выживший при обстреле рынка в Донецке рассказал «Звезде» об ударе украинских боевиков Андрей Аркадьев Александр Седых В результате атаки националистов на рынке погиб один человек, еще несколько пострадали. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Выживший при обстреле Крытого рынка в Ворошиловском районе Донецка рассказал «Звезде» об ударе украинских боевиков. «Работаю тут шесть с половиной лет на Крытом рынке. Грузчик, реализатор, помощник реализатора. Сегодня решил выйти на склад попить чаю. Слышу, свист какой-то - начало лететь. Я быстро на землю упал, прикрылся. Начало падать», - сказал Евгений. Несколько месяцев назад у молодого человека сгорел склад неподалеку. «Я за восемь лет, наверное, первый раз на землю упал», - поделился Евгений. Ворошиловский район Донецка 7 апреля подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. На кадрах, снятых нашей съемочной группой, видны последствия удара. Вокруг лежат обломки построек. На данный момент известно об одном погибшем. Число пострадавших уточняется. Экспертное мнение и аналитика