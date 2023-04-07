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Си Цзиньпин и Макрон встретились в Гуанчжоу и погуляли по китайскому саду

Анна Касаткина
16:19 07.04.2023
Французский президент находится с официальным визитом в Китае с 5 апреля.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон провели неформальную встречу в городе Гуанчжоу провинции Гуандун на юге Китая. Кадры встречи показало Центральное телевидение КНР.

На видео Си Цзиньпин и Макрон беседуют и прогуливаются по традиционному китайскому саду. Детали разговора двух лидеров не приводятся.

Французский президент находится с рабочим визитом в Китае со среды. В поездке его сопровождает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Си Цзиньпин, фон дер Ляйен и Макрон провели трехстороннюю встречу 6 апреля, после чего состоялись прямые переговоры китайского и французского лидеров. На них обсуждались отношения двух стран, а также кризис на Украине.

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