Си Цзиньпин и Макрон встретились в Гуанчжоу и погуляли по китайскому саду

Французский президент находится с официальным визитом в Китае с 5 апреля.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон провели неформальную встречу в городе Гуанчжоу провинции Гуандун на юге Китая. Кадры встречи показало Центральное телевидение КНР.

На видео Си Цзиньпин и Макрон беседуют и прогуливаются по традиционному китайскому саду. Детали разговора двух лидеров не приводятся.

Французский президент находится с рабочим визитом в Китае со среды. В поездке его сопровождает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Си Цзиньпин, фон дер Ляйен и Макрон провели трехстороннюю встречу 6 апреля, после чего состоялись прямые переговоры китайского и французского лидеров. На них обсуждались отношения двух стран, а также кризис на Украине.