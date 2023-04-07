Как заявил Тьерри-Поль Валет, люди не понимают, почему страна отдает миллионы евро Киеву, пока простые граждане с трудом решают свои повседневные проблемы.

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Французы все больше выражают недовольство политикой Макрона, а также позицией страны в отношении к Киеву, заявил лидер движения «Желтые жилеты» Тьерри-Поль Валет. Его слова приводит РИА Новости. По словам политика, в условиях постоянного роста цен и закрывающегося бизнеса выделение денег для Украины вызывает отторжение у граждан.

В начале спецоперации жители Франции проявляли большую солидарность с украинскими беженцами, особенно с женщинами и детьми, рассказал Валет. Но потом настал экономический кризис. И теперь французы не понимают, почему страна отдает миллионы евро Украине, в то время как от простых граждан требуют усилий, чтобы они могли решить свои повседневные проблемы.

Лидер «Желтых жилетов» добавил, что французы видят рост цен на хлеб и что пекарни в стране не справляются с кризисом. Сотни миллионов евро уходят из страны, а правительство требует денег от народа вместо того, чтобы повышать нагрузку на самых богатых граждан и дивиденды в крупных компаниях, возмутился он.

Тьерри-Поль Валет основал и возглавляет политическое ядро движения «желтых жилетов» во Франции - ассоциацию «Граждане в желтых жилетах». Ранее он прогнозировал, что пенсионная реформа грозит социальным взрывом в ближайшее время. Он также заявлял, что французы не просили вводить санкции против РФ.

Накануне стало известно о том, что экс-президент Франции Франсуа Олланд поговорил с российскими пранкерами, которые звонили ему от лица Петра Порошенко. В беседе Олланд признал, что еврочиновники ведут войну на Украине чужими руками.