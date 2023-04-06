Франсуа Олланд поговорил с пранкерами о Минских соглашениях, Макроне и женщинах

Вован и Лексус позвонили экс-президенту Франции от лица Петра Порошенко. И узнали, что Минские соглашения были притворством, чиновники ЕС воюют на Украине чужими руками, а чтобы найти подход к Эмманюэлю Макрону, нужно действовать через его жену.

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Евросоюз - полноценный участник конфликта на Украине, а Минские соглашения были уловкой европейцев. В этом признался бывший президент Франции - Франсуа Олланд. Ему казалось, что говорит с Петром Порошенко, а на самом деле собеседниками были пранкеры Вован и Лексус. Он откровенно поговорил с ними о политике, личной жизни Эмманюэля Макрона и ревности.

Иногда ностальгия заставляет человека озвучивать свои действительно правдивые и искренние чувства и мысли. Телефонный разговор двух бывших президентов - французского Олланда и украинского Порошенко - лишнее тому подтверждение. С единственной оговоркой: в роли Петра Порошенко на этот раз выступили российские пранкеры - Вован и Лексус. И вот, когда уже не нужно притворяться и юлить, как во время важнейших Минских переговоров по Украине, оказывается, что любые обязательства западных политиков - это заведомая ложь.

«Думали, что это Путин хотел выиграть время. Нет, это мы хотели выиграть время, чтобы дать Украине восстановиться, укрепить свои военные возможности, и именно поэтому мы должны защищать Минские соглашения, в которых ты сыграл очень важную роль. Их нужно защищать, потому что в течение этих семи лет у Украины появились средства для укрепления», - сказал экс-президент Франции.

Такие откровения отлично могли бы стать частью теории заговора. Однако это печальная действительность.

«И, вообще, он сказал: "Украина - да, она перестала соблюдать минские соглашения, но это не ваша вина. Это не вина Украины, поэтому мы должны к этому относиться снисходительно и во всем обвинять Россию"», - говорит Владимир Краснов (пранкер Вован).

И пусть после того как экс-канцлер Германии Ангела Меркель впервые заявила о Минских соглашениях как о простой ширме, за которой велось накачивание Украины оружием, нынешние слова Франсуа Олланда уже не выглядят сенсаций, в этом телефонном разговоре прозвучало еще немало откровений. В частности - о войне до последнего украинца.

«Когда твои граждане в этом не участвуют, а какая-то другая страна ведет за тебя бой, то отлично - будто сидят люди, смотрят какие-то бои, поединки перед экраном телевизора, поддерживают, болеют - давай, давай еще! Но сами в этом участвовать, конечно же, не хотят», - передает содержание разговора Владимир Краснов.

Развивая эту тему, Франсуа Олланд признает очевидное: Европейский союз фактически является участником конфликта на Украине.

«Они (чиновники ЕС) не хотят быть воюющей стороной в том смысле, что Россия может использовать их поддержку как предлог для действий против соседней европейской страны и втянуть мир в войну, которая выйдет за пределы Украины. Но, не являясь воюющей стороной, они являются участниками», - считает Олланд.

Так что и танки, и самолеты, и другое оружие для Украины - все это, по мнению Франсуа Олланда, - безусловное благо для Украины. И пусть он президент бывший, но все же держит руку на пульсе происходящего в самых высоких парижских кабинетах. Откровения о том, кто именно в семье нынешнего главы Франции действительно принимает решения, наверняка заинтересует Эмануэля Макрона.

«Я думаю, она оказывает влияние. Она была его учителем, и до сих пор дает ему советы. Так что если ты сможет убедить Бриджит Макрон, ты сможешь добраться до Эмманюэля Макрона», - высказался о жене нынешнего президента Франции Олланд.

Однако свою супругу недавно женившийся 68-летний экс-президент Франции решил спрятать от внимания Порошенко. Побоялся, что уведет, после того как пранкеры высказали претензию: почему ты не пригласил меня (то есть, Порошенко) на свою свадьбу?

«Я был прав, что не пригласил тебя, иначе бы ты соблазнил мою жену. Так что, когда ты будешь следующий раз во Франции, я тебя познакомлю с подругами моей жены», - вывернулся Олланд.

Видимо, в ближайшее время Франсуа Олланду будет не до шуток - французская пресса уже заинтересовалась работой российских пранкеров. Придется отвечать за свои слова и перед окружением.

«Олланда, наверное, тоже накажут за его длинный язык. Может быть, даже жена Макрона приедет и будет говорить - как же ты так со мной, почему же ты раскрыл наш секрет?» - говорит Владимир Краснов.

Наверняка считающий себя опытным переговорщиком Франсуа Олланд на этот раз переговорил сам себя. Косвенно от этого разговора пострадал и Петр Порошенко. Вряд ли в ближайшее время его друг Олланд возьмет трубку, если бывший украинский президент действительно захочет ему позвонить.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что Минские соглашения были подписаны для того, чтобы дать Украине время подготовиться к новой войне. Позже Франсуа Олланд это подтвердил.

Заявления Меркель доказывают факт того, что Россия не является источником конфликта на Украине, сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Россия имеет право не доверять лидерам ЕС после слов Меркель о Минских соглашениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.