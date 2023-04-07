В МО РФ рассказали об уничтожении двух украинских складов с боеприпасами
Вражеские склады взлетели на воздух в районах Ивановки в ДНР и Новолюбовки в ЛНР.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Минобороны России сообщило об уничтожении двух вражеских складов с боеприпасами. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«В районах населенных пунктов Ивановка Донецкой народной республики и Новолюбовка Луганской народной республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ», - заметил Конашенков.