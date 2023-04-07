В МО РФ сообщили об уничтожении около 260 боевиков на Донецком направлении за сутки
Минобороны России сообщило об уничтожении около 260 украинских боевиков на Донецком направлении. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено три танка, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-20, а также около 260-ти украинских военнослужащих», - заметил Конашенков.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение украинским боевикам в районах Новомихайловки и Угледара. Уничтожено до 20 националистов, два пикапа и буксируемая гаубица Д-20. На Херсонском направлении суточные потери украинских вооруженных формирований составили 14 человек. Помимо живой силы, на этом направлении уничтожены несколько единиц техники, включая две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и одну самоходную артиллерийскую установку «Акация».
На Купянском направлении поражены подразделения неприятеля в районах Синьковки и Кисловки. Суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 30 человек. Уничтожены два автомобиля, а также буксируемая гаубица Д-30.
На Краснолиманском направлении нанесено поражение противнику в районе населенного пункта Терны. За сутки на данном направлении неприятель потерял более 50 человек в личном составе. Уничтожены несколько единиц техники, включая САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.
Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении двух украинских складов с боеприпасами.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.