Также враг потерял на Донецком направлении три танка, БМП, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, САУ «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

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Минобороны России сообщило об уничтожении около 260 украинских боевиков на Донецком направлении. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено три танка, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-20, а также около 260-ти украинских военнослужащих», - заметил Конашенков.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение украинским боевикам в районах Новомихайловки и Угледара. Уничтожено до 20 националистов, два пикапа и буксируемая гаубица Д-20. На Херсонском направлении суточные потери украинских вооруженных формирований составили 14 человек. Помимо живой силы, на этом направлении уничтожены несколько единиц техники, включая две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и одну самоходную артиллерийскую установку «Акация».

На Купянском направлении поражены подразделения неприятеля в районах Синьковки и Кисловки. Суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 30 человек. Уничтожены два автомобиля, а также буксируемая гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении нанесено поражение противнику в районе населенного пункта Терны. За сутки на данном направлении неприятель потерял более 50 человек в личном составе. Уничтожены несколько единиц техники, включая САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении двух украинских складов с боеприпасами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.