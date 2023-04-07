Несколько человек получили ранения в результате атаки Израиля на сектор Газа

Израильская авиация пытается уничтожить подземные туннели в Хан-Юнисе и Бейт-Хануне, а также производство оружия для движения ХАМАС.

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Несколько человек получили ранения в результате израильской бомбардировки сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Hatadh. Отмечается, что на территории палестинского анклава слышны многочисленные взрывы.

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляют о нанесении ударов по объектам движения ХАМАС, где якобы производится оружие. Кроме того, уничтожаются подземные туннели в Хан-Юнисе и Бейт-Хануне.

Напомним, в ночь на пятницу армия обороны Израиля начала наносить авиационные удары по территории сектора Газа. Удары приходятся по северным и центральным районам анклава.

В ответ из сектора Газа на данный момент выпустили девять ракет. Часть из них перехватила израильская тактическая система ПРО «Железный купол».

По данным Al Hatadh, одну из ракет перехватили к югу от Ашкелона.