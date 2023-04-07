Валерия Меладзе проверят на предмет финансирования украинской армии

Ранее стало известно, что концерты Валерия Меладзе были отменены в шести городах России.

© Фото: Vadim Tarakanov, GlobalLookPress

Генеральная прокуратура РФ поручила прокуратуре Москвы провести проверку в отношении заслуженного артиста России, певца Валерия Меладзе на предмет финансирования украинских войск. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время прокуратуре Москвы поручено проведение проверки в отношении Меладзе В.Ш. на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», - передает агентство слова представителя правоохранительных органов.

В конце марта стало известно об отмене выступлений исполнителя, которые были запланированы в Барнауле, Иркутске, Кемерово, Красноярске, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

Обращение в Генпрокуратуру составил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, который ранее обратился в надзорное ведомство с просьбой проверить лидера группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Как указывается в обращении, музыкант неоднократно критиковала решения, принятые государственными органами и российским президентом, а также политику в отношении специальной военной операции.