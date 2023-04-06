Лидера «Ночных снайперов» Арбенину просят проверить на дискредитацию ВС РФ

Обращение на имя генпрокурора направил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress

Генпрокуратуру России просят проверить лидера группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Соответствующее обращение в ведомство направил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, передает ТАСС.

Как указывается в обращении, Арбенина неоднократно критиковала решения, принятые государственными органами и президентом РФ, а также политику в отношении специальной военной операции. В частности, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году она выступила в Киеве и выразила единство с украинским народом. На концерте в Челябинске в апреле 2022 года Арбенина исполнила песню с критикой ведения боевых действий на Украине, уточняется в документе.

«Учитывая публичность высказываний Арбениной Д.С., считаем, что в действиях последней содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан")», - цитирует обращение агентство.

Указывается также, что Арбенина ведет гастрольную деятельность и неизвестно, куда идут полученные от концертов деньги.

С 10 апреля группа «Ночные снайперы» должна отправиться в тур по городам России. Однако выступления в Чебоксарах, Ульяновске и Пятигорске уже отменены.

Ранее Тверской суд Москвы признал виновным в дискредитации ВС РФ актера Дмитрия Назарова. Артиста оштрафовали на 50 тысяч рублей.