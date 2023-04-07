Виктор Бут заявил, что не отправлял Трампу инструкцию по выживанию в тюрьме США

Ранее сообщалось, что он якобы собирается объяснить экс-президенту США, каким образом следует себя вести в американской тюрьме.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

Российский предприниматель Виктор Бут заявил «Звезде», что не отправлял бывшему американскому президенту Дональду Трампу инструктаж по выживанию в тюрьме США.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Бут якобы собирается отправить Трампу инструкцию, в которой он рассказал, как общаться с администрацией в тюрьме, как себя вести на ее территории и каким образом наладить контакт с сокамерниками.

«Я хочу официально заявить, что инструкцию по выживанию Трампа в американской тюрьме я не посылал. Это фейковая новость», - сказал Виктор Бут.

Сегодня Бут сообщил, что отправил Трампу телеграмму. В ней он, в частности, предупредил бывшего американского президента, что его жизнь в настоящий момент находится в опасности и что администрация Джо Байдена пытается сделать все, чтобы отправить его в тюрьму.