Виктор Бут заявил, что не отправлял Трампу инструкцию по выживанию в тюрьме США
Российский предприниматель Виктор Бут заявил «Звезде», что не отправлял бывшему американскому президенту Дональду Трампу инструктаж по выживанию в тюрьме США.
Ранее в СМИ появились сообщения, что Бут якобы собирается отправить Трампу инструкцию, в которой он рассказал, как общаться с администрацией в тюрьме, как себя вести на ее территории и каким образом наладить контакт с сокамерниками.
«Я хочу официально заявить, что инструкцию по выживанию Трампа в американской тюрьме я не посылал. Это фейковая новость», - сказал Виктор Бут.
Сегодня Бут сообщил, что отправил Трампу телеграмму. В ней он, в частности, предупредил бывшего американского президента, что его жизнь в настоящий момент находится в опасности и что администрация Джо Байдена пытается сделать все, чтобы отправить его в тюрьму.