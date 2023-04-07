В Кремле заявили, что военные РФ при планировании учтут заявление Блинкена о контрнаступлении врага

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Российские военные следят за всей информацией, учитывая в том числе слова госсекретаря США Энтони Блинкена о готовящемся контрнаступлении Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Блинкен заявил изданиям медиагруппы Funke, что контрнаступление Украины начнется в ближайшие недели. Он подтвердил поддержку Вашингтоном официального Киева.

«Это заявление, которое является предметом тщательного отслеживания наших военных», - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что наши военные учитывают всю поступающую информацию при планировании спецоперации.

Ранее Минобороны показало видео, как РСЗО «Град» накрывают позиции украинских боевиков в зоне СВО.