МО РФ показало, как «Грады» накрывают позиции украинских боевиков в зоне СВО
Минобороны России показало боевую работу расчетов РСЗО «Град» Центрального военного округа в зоне спецоперации. На опубликованных оборонным ведомством кадрах показано, как неуправляемые реактивные снаряды в один за другим сходят с направляющих.
Артиллеристы отрабатывают по площадным целям, координаты которых получают с помощью беспилотников. Это позволяет тщательно просчитывать каждый удар и оперативно корректировать огонь.
Пакет, включающий в себя 40 снарядов, уходит всего за 20 секунд, и РСЗО сразу же отправляется пополнять боекомплект. Кроме того, необходимо сменить позиции, чтобы не попасть под ответный удар, а также замаскировать боевую машину до получения нового приказа.
Ранее в пресс-центре группировки войск «Днепр» сообщили, что российская авиация нанесла удар по пункту одесской морской охраны в Херсонской области.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.