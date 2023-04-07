МО РФ показало, как «Грады» накрывают позиции украинских боевиков в зоне СВО

Для наведения машины на координаты цели военнослужащим требуются считаные минуты, после чего производится залп.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало боевую работу расчетов РСЗО «Град» Центрального военного округа в зоне спецоперации. На опубликованных оборонным ведомством кадрах показано, как неуправляемые реактивные снаряды в один за другим сходят с направляющих.

Артиллеристы отрабатывают по площадным целям, координаты которых получают с помощью беспилотников. Это позволяет тщательно просчитывать каждый удар и оперативно корректировать огонь.

Пакет, включающий в себя 40 снарядов, уходит всего за 20 секунд, и РСЗО сразу же отправляется пополнять боекомплект. Кроме того, необходимо сменить позиции, чтобы не попасть под ответный удар, а также замаскировать боевую машину до получения нового приказа.

Ранее в пресс-центре группировки войск «Днепр» сообщили, что российская авиация нанесла удар по пункту одесской морской охраны в Херсонской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.