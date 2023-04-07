В МВД заявили, что рейс с Емельяненко официально не был задержан

Начальник отделения информации и общественных связей Дмитрий Солдатов отметил, что фактов нарушения общественного порядка в аэропорту Кольцово выявлено не было.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: 66ru, VK

В управлении на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Уральскому федеральному округу прокомментировали инцидент, который произошел вечером 6 апреля в аэропорту в Екатеринбурге с участием бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

«В настоящее время в ряде интернет-изданий распространяется информация о якобы имевшем место некорректном исполнении своих обязанностей сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово», - сказал в беседе со «Звездой» начальник отделения информации и общественных связей Дмитрий Солдатов.

Он отметил, что указанная информация не соответствует действительности, фактов нарушения общественного порядка выявлено не было.

«От граждан или представителей компании-перевозчика в дежурную часть заявлений и сообщений не поступало», - добавил Солдатов.

Кроме того, он подчеркнул, что об официальных задержках рейса авиакомпания не объявляла.

Ранее стало известно, что Александр Емельяненко справил нужду в неположенном месте и задержал рейс Екатеринбург - Москва на 20 минут. По данным издания E1, охранник остановил спортсмена после содеянного, затем он вызвал сотрудников полиции и пригрозил боксеру штрафом. По словам пассажиров, которые в это время находились в автобусе с открытыми дверьми, боец был в нетрезвом состоянии.