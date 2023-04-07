Камеры сняли падение, предположительно, метеорита в Иркутской области

Очевидцы отметили, что на улице внезапно стало ярко на секунду, а комнаты в квартирах осветились из-за вспышки.

© Видео: strnov, VK © Фото: strnov, VK

В Иркутской области было зафиксировано падение небесного тела, момент с пролетающим, предположительно, метеоритом попал на камеры видеонаблюдения.

Местная администрация подтвердила, что у жителей города была возможность наблюдать это «чудо природы» в небе поздно вечером.

В пятницу в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено падение небесного тела на окраине Усть-Кута, за которым последовала вспышка. В социальных сетях возникло предположение, что это был метеорит. По словам очевидцев, на улице внезапно стало ярко на секунду, а комнаты в квартирах осветились из-за вспышки.

Администрация Усть-Кутского района подтвердила, что жители города наблюдали необычное явление на небе в 22.47 по местному времени. Над городом было зафиксировано яркое свечение, напоминающее комету.

В январе сообщалось, что жители Красноярска и прилегающих районов заметили в небе пролетающий объект, от которого исходило сильное свечение. Камера наблюдения сняла произошедшее.