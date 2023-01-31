Метеор в небе заметили в Красноярске и его окрестностях

© Видео: ВКонтакте «Живой Красноярск», «Проспект Мира — Красноярск» © Фото: ВКонтакте, «Живой Красноярск»

Во вторник 31 января жители Красноярска и прилегающих районов заметили в небе пролетающий светящийся объект. Соответствующие видео были опубликованы в городских пабликах «Живой Красноярск» и «Проспект Мира - Красноярск».

Как сообщают пользователи, необычное явление заметили между 20.30 и 21.00 по местному времени (разница с Москвой четыре часа). На опубликованных кадрах видно, как очень яркий объект движется по небу и спустя время пропадает.

В ГУМЧС по краю сообщили РИА Новости, что к ним не поступало обращений о пролетавшем объекте в небе.

Ровно год назад только уже в турецком Стамбуле в небе также было замечено необычное явление. Проезжающие по дороге автомобилисты увидели пролетающий объект, который испускал зеленоватое свечение и оставлял в воздухе небольшой хвост.