Армия Армия Армия

Вблизи афганской границы завершились учения военных России и Таджикистана

12:57 07.04.2023
Учения проходили с 3 по 7 апреля. Совместная группировка войск отрабатывала уничтожение боевиков и восстановление государственной границы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Совместные учения Вооруженных сил России и Таджикистана завершились на горном полигоне Харб-Майдон в Таджикистане, вблизи афганской границы. Об этом сообщает Минобороны России. 

Учения проходили с 3 по 7 апреля. На заключительном этапе отрабатывалось блокирование и уничтожение боевых групп условного незаконного вооруженного формирования, а также боевые действия, нацеленные на восстановление государственной границы. 

«Основу российского контингента составляли военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы. При розыгрыше тактических эпизодов широко применялись бронетранспортеры БТР-80, БТР-82, боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град"», - говорится в сообщении.  

При этом с воздуха группировку войск поддерживали вертолеты Ми-8 и Ми-24. Всего же в учениях приняли участие более 1 200 человек и более 250 единиц военной и специальной техники, включая беспилотники. 

Представитель командования ЦВО генерал-майор Сергей Пименков и министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо вручили отличившимся военнослужащим ценные подарки и медали. 

Ранее Минобороны России показало, как «Грады» накрывают позиции украинских боевиков в зоне спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:13 В стране и мире
Прощание с Владленом Татарским состоится завтра на Троекуровском кладбище
13:29 В стране и мире
Видео
Виктор Бут заявил, что не отправлял Трампу инструкцию по выживанию в тюрьме США
13:43 В стране и мире
Валерия Меладзе проверят на предмет финансирования украинской армии
13:05 В стране и мире
В Кремле заявили, что идея Лукашенко об уничтожении ядерного оружия требует консенсуса
12:19 В стране и мире
Politico: Саакашвили заявил, что умирает
Популярное
В Польше показали «золотой» поезд, на котором приехал Зеленский
Видео
Емельяненко справил нужду в неположенном месте и задержал рейс Екатеринбург - Москва
Видео
Пассажир рейса Москва - Магадан попытался открыть дверь самолета на высоте
Расплавившееся ядерное топливо и обломки реактора снял робот под первым реактором «Фукусимы-1»
Видео
В Воронеже мужчина спел песню после падения с 19-этажного дома на автомобиль
Видео
Дюмин заявил, что задачи Путина требуют «не звездочек, а звездопад»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.