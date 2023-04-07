Вблизи афганской границы завершились учения военных России и Таджикистана

Учения проходили с 3 по 7 апреля. Совместная группировка войск отрабатывала уничтожение боевиков и восстановление государственной границы.

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Совместные учения Вооруженных сил России и Таджикистана завершились на горном полигоне Харб-Майдон в Таджикистане, вблизи афганской границы. Об этом сообщает Минобороны России.

Учения проходили с 3 по 7 апреля. На заключительном этапе отрабатывалось блокирование и уничтожение боевых групп условного незаконного вооруженного формирования, а также боевые действия, нацеленные на восстановление государственной границы.

«Основу российского контингента составляли военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы. При розыгрыше тактических эпизодов широко применялись бронетранспортеры БТР-80, БТР-82, боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град"», - говорится в сообщении.

При этом с воздуха группировку войск поддерживали вертолеты Ми-8 и Ми-24. Всего же в учениях приняли участие более 1 200 человек и более 250 единиц военной и специальной техники, включая беспилотники.

Представитель командования ЦВО генерал-майор Сергей Пименков и министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо вручили отличившимся военнослужащим ценные подарки и медали.

Ранее Минобороны России показало, как «Грады» накрывают позиции украинских боевиков в зоне спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.