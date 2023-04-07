Агент украинских спецслужб сознался в сборе данных для ударов по позициям ВС РФ

Агент СБУ и его пособник, которые были задержаны в Херсонской области, признались, что отправляли видеоматериалы и координаты расположения российских войск.

© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ

Украинский агент, который был задержан в Херсонской области сотрудниками Федеральной службы безопасности России, признался, что отправлял своему другу, работающему в Службе безопасности Украины (СБУ), информацию о технике, дислокации и перемещениях российских войск. Кадры допроса задержанных граждан Украины опубликовала ФСБ РФ.

«Я скинул видео, на котором говорится, что техника стоит между тремя населенными пунктами вблизи города Херсон», - сказал задержанный.

Он добавил, что после этого по просьбе сотрудника СБУ отметил точкой на карте место дислокации военной техники ВС РФ.

Второй задержанный рассказал, что посылал своему куратору-женщине сведения о Чернобаевском аэропорте, где располагались российские военные.

«Требовалось пересылать данные, которые мне направляли, пересылать их конкретному человеку. Ну, она представилась военной, в части служит», - заявил задержанный.

Напомним, сотрудникам ФСБ России удалось задержать в Херсонской области агента Службы безопасности Украины и его пособника. В ведомстве отметили, что в отношении задержанных граждан Украины возбуждены уголовные дела по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), им грозит наказание до 20 лет лишения свободы.