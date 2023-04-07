Al Mayadeen: Россия развеяла миф о непобедимом Западе

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Обозреватель Al Mayadeen Бусейна Шаабан считает, что Россия смогла развеять мир о непобедимом Западе.

«Запад попал в тиски пресловутого современного либерализма. Мир сегодня пытается спастись от его гнетущего влияния. Всем, кто еще верит в силу, мудрость и непобедимость Запада, а также в то, что он является неким образцом и идеалом, стоит немного подождать и убедиться в обратном», - написала в своей статье Шаабан.

Бусейна Шаабан заметила, что вскоре все станут свидетелями глобальных изменений, которые будут видны и столетия спустя. А специальная военная операция на Украине определит судьбу человечества в целом на ближайшие десятилетия.

По словам обозревателя, кризис в отношениях с Западом открыл двери для более тесного сотрудничества с Китаем, Индией и Ираном. Страны - члены ШОС, как отметила Шаабан, увеличивают долю национальных валют в расчетах между собой, тем самым обрекая на гибель американский доллар.

Ранее сообщалось, что в Politico написали о провале миссии Макрона в Китае.