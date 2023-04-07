Армия МО РФ: авиация нанесла удар по пункту одесской морской охраны в Херсонской области Безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек. © Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Российская оперативно-тактическая авиация ударила по пункту одесской морской охраны в районе Велетенского в Херсонской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Андрей Рулев. Также он рассказал о потерях украинских вооруженных формирований в личном составе. По словам начальника пресс-центра, уничтожено порядка 50 украинских боевиков. В рамках контрбатарейной борьбы огнем артиллерии ликвидированы два минометных расчета под Береговым и Никольским. Ранее Минобороны показало кадры, на которых бойцы ЗВО отрабатывают различные сценарии реального боя. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика