Порошенко приехал на службу ПЦУ в Киево-Печерской лавре

Рядом с бывшим президентом Украины, судя по кадрам, стоит его супруга Марина.

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Бывшего украинского лидера Петра Порошенко, который является прихожанином ПЦУ, заметили во время богослужения в соборе Успения Пресвятой Богородицы Киево-Печерской лавры.

Кадры из главного храма Киево-Печерской лавры, которая ранее находилась в ведении канонической УПЦ, появились в социальных сетях.

Напомним, 7 апреля православные христиане отмечают праздник Благовещения. В Успенском соборе на литургии, судя по видео, присутствуют несколько десятков человек. Рядом с экс-президентом страны стоит его супруга Марина Порошенко.

В конце 2022 года договор аренды Успенского собора канонической Украинской православной церкви не был продлен властями. В текущем году ПЦУ впервые провела службу на Рождество и Крещение в этом храме.

При этом власти не передавали раскольнической церкви контроль над собором, а выдавали только временные разрешения. О возможности ПЦУ провести службу в Успенском соборе в этот раз не сообщалось.