Наместник Киево-Печерской лавры предупредил Зеленского о страшных последствиях выселения монахов

Настоятель Киево-Печерской лавры заявил, что «Господь не простит» ни Зеленскому, ни его семье решение о выселении православной братии.

© Видео: Global Orthodox, Youtube © Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский сильно рискует своей жизнью и жизнью своей семьи, принимая решение о выселении православной братии из Киево-Печерской лавры. Настоятель монастыря митрополит Павел предупредил Зеленского, что его ждет горе, и Бог не простит творимое беззаконие.

«Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Горе вам. Бойтесь!» - заявил насельник лавры в видеообращении на Youtube-канале лавры.





Митрополит Павел напомнил Зеленскому, что именно от несет ответственность за происходящее на Украине.

«Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье!» - отметил настоятель лавры.

Священнослужитель считает, что у Зеленского есть все возможности избежать эскалации конфликта и «не выбрасывать на улицу» 220 монахов, но украинский президент не хочет даже выслушать позицию лавры и остановить незаконные действия Минкульта

«Вы не смогли принять митрополита Киевского Онуфрия с Синодом. Вы не смогли остановить одержимого бешенством, злобой и ненавистью министра культуры - значит, он творит все с вашего разрешения», - подчеркнул митрополит Павел.

Ранее сообщалось, что митрополит Павел заявил о невозможности компромиссов и церковного сговора с раскольнической ПЦУ и подчеркнул, что братия не покинет лавру «стоять до последнего», так как «закон на нашей стороне».

Руководство лавры уверено в незаконности решения о выселении монахов, так как договор аренды обители можно расторгнуть только по соглашению двух сторон, либо через суд. Лавра опротестовала решение Минкульта Украины в Хозяйственном суде Киева, и до решения суда монахи считают себя вправе не покидать обитель. Минкульт требовал, чтобы братия освободила монастырь 29 марта.

Напомним, что киевский режим спровоцировал раскол Православной церкви на Украине: изгоями стали представители канонической УПЦ, в ее храмы назначаются священники раскольнической ПЦУ. Так, исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры назначили архимандрита Авраамия, призвавшего священнослужителей УПЦ перейти к раскольникам. Настоятель лавры в ответ заявил, что запрещает служение Авраамия в монастыре.