Жители Ирбита отправили на спецоперацию партию мотоциклов «Урал»

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Жители уральского города Ирбит отправили в зону спецоперации партию мотоциклов «Урал». Технику владельцы сначала передали волонтерам, которые переоборудовали ее для военных нужд - перебрали двигатели и коробки передач, заменили, где это необходимо, шины и покрасили в маскировочные цвета.

Восемь «Уралов» предназначены для доставки, а также перегруппировки мобильных разведывательных групп и минометных расчетов.

«Много неравнодушных, которые готовы помочь тем, кто находится сегодня в сложной ситуации. Смотришь телевидение, смотришь программы "Звезды", видно, как наши ребята, не жалея ничего, выполняют поставленные задачи», - сказал помощник командующего войсками ЦВО Алексей Попов.

Мотоциклы доставят бойцам в середине апреля. Также жители собрали подарки для военных. В коробках все самое необходимое, а также гостинцы из дома.

Ранее в пресс-центре группировки «Днепр» сообщили, что российская оперативно-тактическая авиация ударила по пункту одесской морской охраны в районе Велетенского в Херсонской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.