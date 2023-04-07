Россия создаст комплексы противоспутниковой борьбы на базе Ил-76 и МиГ-31Д

Предполагается, что комплекс на базе Ил-76 будет бить спутники боевым лазером.

© Фото: Минобороны России

В России создаются комплексы противоспутниковой борьбы. Об этом заявлено в статье, посвященной вооруженной борьбе в космосе, опубликованной в апрельском журнале Минобороны России «Военная мысль».

«Примерами российских комплексов ПСБ, создаваемых на перебазируемой и мобильной базе, являются: комплекс ПКО "Контакт" на базе тяжелого истребителя-перехватчика МиГ-31; боевая лазерная система А60 "Сокол-Эшелон" на базе транспортного самолета Ил-76; боевая лазерная система "Пересвет"», - утверждают авторы статьи.

Также авторы предполагают, что по завершении испытаний на базе военно-транспортного самолета Ил-76 можно будет установить боевой лазер на космическую платформу. Запитанный от космического ядерного реактора, он сможет уничтожать спутники.

Ранее «Звезда» впервые на телевидении показала реактор атомной подводной лодки.