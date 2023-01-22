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«Военная приемка» впервые на ТВ показала реактор атомной подводной лодки

Алексей Курильченко
17:30 22.01.2023
Реакторы корабля рассчитаны на 10 лет службы - при этом они потребляют крайне мало топлива.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Съемочной группе «Военной приемки» удалось попасть туда, куда прежде никогда не пускали журналистов - к реактору атомного подводного крейсера. На подлодке это самое чистое место.

«Мы можем наблюдать только крышку от ядерного реактора, толщина которой около метра. Метр стальной защиты от ионизирующего излучения», - рассказал командир трюмной группы дивизиона движения АПЛ «Тула» Андрей Леонов.

Если на всей подлодке преобладает теплый желтый цвет, то у реактора - холодный белый. Хотя это самое теплое помещение на корабле.

«Здесь искусственно поддерживается 30 градусов для того, чтобы в баллонах с газом было постоянное давление», - отметил Леонов.

Эти баллоны необходимы для компенсации объема разогретого теплоносителя первого контура реактора. В автомобиле похожую функцию выполняет расширительный бачок, благодаря которому горячая охлаждающая жидкость не ломает стенки двигателя. А как часто нужно заправлять реактор?

«Срок службы реактора рассчитан примерно на 10 лет. Объемы топлива небольшие - на 10 лет реактору достаточно объема урана, которое примерно равно ведру», - рассказал Леонов.

На подводном корабле обычно почти нет пыли. Но в реакторе чистота как операционной, а воздух пропитан озоном.

«Такую тотальную стерильность обслуживающий персонал ядерного реактора наводит для того, чтобы пыль из отсека не распространялась - она может быть радиоактивной. Мы наводим здесь порядок, протираем все спиртом, натираем до блеска нержавеющие детали. Данное помещение необитаемо, поэтом уборка проводится раз в неделю», - рассказал Леонов.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Баллистическая ракета. Подводный пуск своими глазами. Часть 2» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Ведущий программы Алексей Егоров покажет работу подводного корабля во время многодневного боевого похода. Кроме этого, впервые в истории телевидения, съемочная группа не только покажет, но и поучаствует в процедуре остановки ядерного реактора.

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